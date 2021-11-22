Пн, 22.11.2021
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В конце недели Латвию может засыпать снегом

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В ближайшие сутки температура воздуха в Латвии повысится, в свою очередь в конце недели и на следующей неделе, возможно, станет прохладнее и будет больше снега, свидетельствуют данные Global Forecast System.

Как сообщает агентство LETA, утром во вторник, 23 ноября, на большей части территории страны землю покроет снегом, дороги обледенеют. Днем воздух прогреется до +2...+7 градусов, легкий мороз сохранится лишь на востоке страны.

В ночь на среду температура воздуха опустится ниже нуля, а максимально воздух в среду и четверг прогреется до +3...+8 градусов, на побережье возможны даже +9 градусов.

Ожидается, что в середине недели осадков будет мало, но в конце недели и на следующей циклоны могут принести большое количество осадков - толщина снега местами может превысить десять сантиметров.

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