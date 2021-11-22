В конце недели Латвию может засыпать снегом

Как сообщает агентство LETA, утром во вторник, 23 ноября, на большей части территории страны землю покроет снегом, дороги обледенеют. Днем воздух прогреется до +2...+7 градусов, легкий мороз сохранится лишь на востоке страны.
В ночь на среду температура воздуха опустится ниже нуля, а максимально воздух в среду и четверг прогреется до +3...+8 градусов, на побережье возможны даже +9 градусов.
Ожидается, что в середине недели осадков будет мало, но в конце недели и на следующей циклоны могут принести большое количество осадков - толщина снега местами может превысить десять сантиметров.