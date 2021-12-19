Пн, 20.12.2021
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В понедельник ожидается похолодание

ФОТО: LETA

В понедельник в течение дня температура воздуха в Латвии будет постепенно снижаться, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День будет облачным, местами с прояснениями. Возможен небольшой снег, дороги будут скользкими. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, местами на побережье порывами до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха утром составляет -1...-6 градусов, в течение дня она постепенно понизится на несколько градусов.

В Риге понедельник будет облачным, значительных осадков не ожидается, температура утром составит -2...-3 градуса, а к вечеру понизится.

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