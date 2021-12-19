В понедельник ожидается похолодание

День будет облачным, местами с прояснениями. Возможен небольшой снег, дороги будут скользкими. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, местами на побережье порывами до 15-17 метров в секунду.

Температура воздуха утром составляет -1...-6 градусов, в течение дня она постепенно понизится на несколько градусов.