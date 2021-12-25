Погода на субботу: пасмурно, местами пройдет снег

Толщина снежного покрова в течение дня увеличится на 2-4 сантиметра, местами после сильного снегопада - на 5-7 см. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, на побережье в порывах до 15-19 метров в секунду.

Днем температура воздуха составит -2...-7 градусов, на побережье - до +1...-2 градусов. Видимость во время снегопада снизится до 500-1000 метров. На отдельных участках дороги будут скользкими.