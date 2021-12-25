В воскресенье Латвию снова ждет снегопад

В ночь на воскресенье в Курземе и Видземе глубина снежного покрова может увеличиться на 10-12 сантиметров. Будет дуть умеренный западный ветер порывами до 15-17 м/c, на побережье - до 20 м/с. Температура воздуха на западе составит -1...-5 градусов, на востоке - от -5 до -10 градусов, на морском побережье - около 0 градусов.