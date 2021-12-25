В воскресенье Латвию снова ждет снегопад
В ближайшие сутки в Латвии временами будет продолжаться снегопад, а в отдельных регионах возможна метель, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ближайшие сутки в Латвии временами будет продолжаться снегопад, а в отдельных регионах возможна метель, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на воскресенье в Курземе и Видземе глубина снежного покрова может увеличиться на 10-12 сантиметров. Будет дуть умеренный западный ветер порывами до 15-17 м/c, на побережье - до 20 м/с. Температура воздуха на западе составит -1...-5 градусов, на востоке - от -5 до -10 градусов, на морском побережье - около 0 градусов.
Утром в воскресенье ожидается облачная погода, во многих регионах возможен снег и метель, а в течение дня небо прояснится и выглянет солнце. Температура воздуха составит -3...-8 градусов, на морском побережье - +1...-2 градуса.
В Риге будет облачно, с утра ожидается снег и метель. Температура воздуха днем составит -2...-4 градуса.