В четверг усилится ветер; вечером местами похолодает до -7 градусов

Будет дуть слабый или умеренно сильный северо-восточный ветер, на побережье ожидаются порывы до 17 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

В Риге ожидается небольшой снег, к вечеру облака рассеются. Порывы северо-западного ветра усилятся до 16 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться около нуля градусов, но к вечеру похолодает до -3 градусов.