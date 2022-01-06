Чт, 6.01.2022
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В четверг усилится ветер; вечером местами похолодает до -7 градусов

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В четверг в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный снег, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренно сильный северо-восточный ветер, на побережье ожидаются порывы до 17 метров в секунду, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха составит +1...-4 градуса, вечером похолодает до -7 градусов. Дороги будут скользкими.

В Риге ожидается небольшой снег, к вечеру облака рассеются. Порывы северо-западного ветра усилятся до 16 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться около нуля градусов, но к вечеру похолодает до -3 градусов.

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