В четверг потеплеет до +7 градусов; будет скользко
В четверг температура воздуха в Латвии продолжит повышаться и составит +3...+7 градусов, прогнозируют синоптики.
В четверг температура воздуха в Латвии продолжит повышаться и составит +3...+7 градусов, прогнозируют синоптики.
Погода будет облачной, но днем, начиная с запада страны, небо местами станет проясняться. Ожидаются небольшие осадки, гололед и туман - ночью и утром во многих регионах, позже в основном в Латгале и Селии.
Умеренный юго-западный ветер сменится западным, который в порывах достигнет 9-14 метров в секунду.
В Риге ночью и утром ожидается моросящий дождь и замерзающий дождь, туман, но днем туман рассеется и выглянет солнце. Ночью будет дуть умеренный юго-западный ветер, температура воздуха повысится до +2 градусов, днем ожидается умеренный западный ветер и температура до +5 градусов.
Галерея: Обледеневшие во время оттепели деревья