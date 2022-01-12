В четверг потеплеет до +7 градусов; будет скользко

Погода будет облачной, но днем, начиная с запада страны, небо местами станет проясняться. Ожидаются небольшие осадки, гололед и туман - ночью и утром во многих регионах, позже в основном в Латгале и Селии.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в центральных и восточных регионах страны объявил желтое предупреждение о замерзающем дожде и сильном обледенении, которое будет действовать с 21:00 среды до 12:00 четверга.

Умеренный юго-западный ветер сменится западным, который в порывах достигнет 9-14 метров в секунду.

В Риге ночью и утром ожидается моросящий дождь и замерзающий дождь, туман, но днем туман рассеется и выглянет солнце. Ночью будет дуть умеренный юго-западный ветер, температура воздуха повысится до +2 градусов, днем ожидается умеренный западный ветер и температура до +5 градусов.