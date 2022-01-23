Пн, 24.01.2022
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В понедельник ожидаются небольшие осадки, будет скользко

Дворник убирает мокрый снег ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В понедельник в Латвии ожидаются небольшие осадки, обледенение и дымка, прогнозируют синоптики.

В Курземе ожидается моросящий дождь, в других районах страны - и снег, а в восточных районах небольшие осадки возможны лишь местами, в Латгале выглянет солнце, сообщает агентство LETA.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, воздух прогреется до -1...+4 градусов, в Латгале - до -2...-5 градусов.

В Риге ожидаются небольшие осадки главным образом в виде моросящего дождя, образуется обледенение, возможна дымка. Будет дуть умеренный южный ветер, а воздух прогреется до +1 градуса.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в центральной и восточной частях страны объявил желтое предупреждение о замерзающем дожде, обледенении и скользких дорогах, которое будет в силе с 13 до 14 часов в понедельник.

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