В понедельник ожидаются небольшие осадки, будет скользко
В понедельник в Латвии ожидаются небольшие осадки, обледенение и дымка, прогнозируют синоптики.
В понедельник в Латвии ожидаются небольшие осадки, обледенение и дымка, прогнозируют синоптики.
В Курземе ожидается моросящий дождь, в других районах страны - и снег, а в восточных районах небольшие осадки возможны лишь местами, в Латгале выглянет солнце, сообщает агентство LETA.
Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, воздух прогреется до -1...+4 градусов, в Латгале - до -2...-5 градусов.
В Риге ожидаются небольшие осадки главным образом в виде моросящего дождя, образуется обледенение, возможна дымка. Будет дуть умеренный южный ветер, а воздух прогреется до +1 градуса.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в центральной и восточной частях страны объявил желтое предупреждение о замерзающем дожде, обледенении и скользких дорогах, которое будет в силе с 13 до 14 часов в понедельник.