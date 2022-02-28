В конце недели немного похолодает

В понедельник и вторник ожидается преимущественно ясная погода, в последующие дни небо будет периодически затягивать облаками, но осадков прогнозируется очень мало. Ветер западный и северный, в основном слабый

Температура воздуха ночью в основном составит 0...- 5 градусов, местами в Видземе и Латгале может опускаться до -10 градусов.