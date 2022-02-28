Пн, 28.02.2022
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В конце недели немного похолодает

ФОТО: LETA

На этой неделе в Латвии сохранится в основном сухая погода, во второй половине недели с севера начнут поступать более прохладные воздушные массы, прогнозируют синоптики.

В понедельник и вторник ожидается преимущественно ясная погода, в последующие дни небо будет периодически затягивать облаками, но осадков прогнозируется очень мало. Ветер западный и северный, в основном слабый

Температура воздуха ночью в основном составит 0...- 5 градусов, местами в Видземе и Латгале может опускаться до -10 градусов.

Во вторник столбик термометра поднимется до отметки +3...+8 градусов, далее в течение недели будет на градус-два холоднее. В выходные днем воздух прогреется до 0...+6 градусов.

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