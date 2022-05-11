Воздух впервые прогрелся до +20 градусов - небывало поздно для Латвии
Температура воздуха в среду впервые этой весной достигла +20 градусов, говорится в сводке Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура воздуха в среду впервые этой весной достигла +20 градусов, говорится в сводке Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
По данным ЛЦСГМ, так поздно потепление до +20 градусов наступило в третий раз за последние 60 лет.
Ранее нетипично поздно температура +20 градусов была достигнута в 1965 году - 6 июня и в 1979 году - 14 мая.
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