Чт, 12.05.2022
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Воздух впервые прогрелся до +20 градусов - небывало поздно для Латвии

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Температура воздуха в среду впервые этой весной достигла +20 градусов, говорится в сводке Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

По данным ЛЦСГМ, так поздно потепление до +20 градусов наступило в третий раз за последние 60 лет.

Ранее нетипично поздно температура +20 градусов была достигнута в 1965 году - 6 июня и в 1979 году - 14 мая.

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