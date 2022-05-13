Пт, 13.05.2022
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В пятницу воздух прогреется до +17 градусов

ФОТО: SIPA/Scanpix

В пятницу воздух прогреется до +17 градусов, день пройдет без осадков, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем ожидается переменная облачность, будет преобладать умеренный западный, юго-западный ветер.

Днем воздух прогреется до +13…+17 градусов, местами на побережье - до +10…+12 градусов.

В Риге будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +15…+17 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

НАВЕРХ
Back