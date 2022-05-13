В пятницу воздух прогреется до +17 градусов
В пятницу воздух прогреется до +17 градусов, день пройдет без осадков, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В пятницу воздух прогреется до +17 градусов, день пройдет без осадков, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем ожидается переменная облачность, будет преобладать умеренный западный, юго-западный ветер.
Днем воздух прогреется до +13…+17 градусов, местами на побережье - до +10…+12 градусов.
В Риге будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +15…+17 градусов.
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