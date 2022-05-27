Ждать ли потепления? Синоптики сделали прогноз на начало июня

Как в субботу и в воскресенье, так и в первой половине будущей недели периодически будут идти дожди, местами они будут сильными, возможна и гроза, которая принесет с собой град. Солнце будет появляться лишь моментами.

Галерея: Солнечный день в Риге

В конце этой недели температура воздуха не превысит +11...+16 градусов, в конце следующей недели станет чуть теплее. Минимальная температура ночью будет +4...+9 градусов, местами возможны заморозки на верхнем слое почвы.

Будет дуть западный ветер, который периодически будет становиться порывистым.

Во второй половине следующей недели станет теплее, но прогнозы пока неточны. Возможно, в конце следующей недели столбики термометров впервые в этом году поднимутся выше +25 градусов, но существует также вероятность, что придет циклон, который принесет дожди и прохладную погоду.