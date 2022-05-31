Первый день лета: воздух прогреется до +21 градуса, возможны дожди
В среду, 1 июня, температура воздуха в Латвии составит от +13...+15 градусов в Курземе до +21 градуса на востоке страны, прогнозируют синоптики.
В среду, 1 июня, температура воздуха в Латвии составит от +13...+15 градусов в Курземе до +21 градуса на востоке страны, прогнозируют синоптики.
Ночь на среду преимущественно пройдет без осадков и с небольшой облачностью, будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха понизится до +4...+9 градусов.
В течение дня небо будет облачным, в западной и центральной частях страны пройдет дождь, местами возможна гроза.
Будет дуть слабый и умеренный восточный и южный ветер порывами до 16 метров в секунду.
В Риге ночью будет малооблачно, днем - пасмурно, во второй половине дня и вечером пройдут дожди. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +9 градусов, а в середине дня составит +19 градусов.
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