Уже больше похоже на лето: в воскресенье потеплеет до +22 градусов, будет солнечно
В воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность, без осадков, прогнозируют синоптики.
В воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность, без осадков, прогнозируют синоптики.
Ночная температура составит +5...+10 градусов, днем воздух прогреется до +19...+22 градусов, на побережье - до +15...+18 градусов.
В Риге в воскресенье ожидается преимущественно солнечная погода. Температура ночью составит +10 градусов, днем - до +21 градуса, у моря - до +17 градусов.
Галерея: В Этнографическом музее проходит традиционная ярмарка
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