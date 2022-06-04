Уже больше похоже на лето: в воскресенье потеплеет до +22 градусов, будет солнечно

Ночная температура составит +5...+10 градусов, днем воздух прогреется до +19...+22 градусов, на побережье - до +15...+18 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается преимущественно солнечная погода. Температура ночью составит +10 градусов, днем - до +21 градуса, у моря - до +17 градусов.

Галерея: В Этнографическом музее проходит традиционная ярмарка