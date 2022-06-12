Латвийское лето: солнечно, тепло; местами дожди
В воскресенье, 12 июня, в Латвии солнце будет периодически скрываться за облаками, местами пройдут кратковременные дожди, возможны также ливни с грозами, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 12 июня, в Латвии солнце будет периодически скрываться за облаками, местами пройдут кратковременные дожди, возможны также ливни с грозами, прогнозируют синоптики.
Будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +20...+24 градусов, на западном побережье Курземе и местами на побережье Видземе - до +17...+19 градусов.
В Риге солнце также будет чередоваться с облаками, возможен кратковременный дождь. Юго-западный ветер от слабого до умеренного сменится северо-западным. Максимальная температура воздуха составит +23 градуса.
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