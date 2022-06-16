Чт, 16.06.2022
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В четверг местами возможны кратковременный дождь и гроза

Дождь в Риге. Иллюстративное фото ФОТО: Kristiāna Bruvere/TVNET

В четверг в Латвии между облаками будет проглядывать солнце, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков ожидается вечером, прогнозируют синоптики.

Местами возможны и грозовые ливни с порывистым ветром. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер.

Температура воздуха достигнет +17...+22 градусов.

В Риге лишь вечером с низкой вероятностью возможен кратковременный дождь и гроза. При небольшом юго-западном ветре воздух днем прогреется до +22 градусов.

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