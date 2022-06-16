В четверг местами возможны кратковременный дождь и гроза

Местами возможны и грозовые ливни с порывистым ветром. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер.

Температура воздуха достигнет +17...+22 градусов.

В Риге лишь вечером с низкой вероятностью возможен кратковременный дождь и гроза. При небольшом юго-западном ветре воздух днем прогреется до +22 градусов.