Пт, 17.06.2022
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В пятницу в Латвии будет солнечно

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В пятницу в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, температура воздуха повысится до +18...+23 градусов, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня и вечером местами в Курземе, Земгале и на севере Видземе ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Будет преобладать слабый и умеренный западный, северо-западный ветер.

В Риге ожидается солнечный день, без осадков. Температура воздуха составит до +22 градусов, немного прохладнее будет у моря.

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