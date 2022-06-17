В пятницу в Латвии будет солнечно
В пятницу в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, температура воздуха повысится до +18...+23 градусов, прогнозируют синоптики.
В пятницу в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, температура воздуха повысится до +18...+23 градусов, прогнозируют синоптики.
Во второй половине дня и вечером местами в Курземе, Земгале и на севере Видземе ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
Будет преобладать слабый и умеренный западный, северо-западный ветер.
В Риге ожидается солнечный день, без осадков. Температура воздуха составит до +22 градусов, немного прохладнее будет у моря.
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