В пятницу в Латвии будет солнечно

Во второй половине дня и вечером местами в Курземе, Земгале и на севере Видземе ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Будет преобладать слабый и умеренный западный, северо-западный ветер.

В Риге ожидается солнечный день, без осадков. Температура воздуха составит до +22 градусов, немного прохладнее будет у моря.