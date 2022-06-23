Даже +34 градуса! Ожидается долгая и рекордная волна тепла
Волна жары, которая в Латвии начнется на Лиго, может продлиться более двух недель, при этом ожидаются температурные рекорды, свидетельствуют последние прогнозы погоды.
Волна жары, которая в Латвии начнется на Лиго, может продлиться более двух недель, при этом ожидаются температурные рекорды, свидетельствуют последние прогнозы погоды.
В Янов день температура воздуха повысится до +25...+28 градусов, в конце этой недели - до +28...+31 градуса, а в самые жаркие дни на следующей неделе может достичь +29...+34 градусов. Немного прохладнее будет на побережье благодаря ветру с моря.
Ночи также будут теплыми. В некоторые ночи температура местами сохранится выше +20 градусов - такие ночи синоптики называют тропическими.
В предстоящие выходные осадков не ожидается, а на следующей неделе местами могут образоваться грозовые тучи.
В прошлом году самая высокая температура воздуха, зарегистрированная станциями метеонаблюдения, составила +33,7 градуса 21 июня и 16 июля. В прошлом году июнь и июль были самыми жаркими в истории метеонаблюдений в стране.
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