Даже +34 градуса! Ожидается долгая и рекордная волна тепла

В Янов день температура воздуха повысится до +25...+28 градусов, в конце этой недели - до +28...+31 градуса, а в самые жаркие дни на следующей неделе может достичь +29...+34 градусов. Немного прохладнее будет на побережье благодаря ветру с моря.

Ночи также будут теплыми. В некоторые ночи температура местами сохранится выше +20 градусов - такие ночи синоптики называют тропическими.

В предстоящие выходные осадков не ожидается, а на следующей неделе местами могут образоваться грозовые тучи.

В прошлом году самая высокая температура воздуха, зарегистрированная станциями метеонаблюдения, составила +33,7 градуса 21 июня и 16 июля. В прошлом году июнь и июль были самыми жаркими в истории метеонаблюдений в стране.