В пятницу воздух прогреется до +28 градусов

Сохранится слабый ветер. Осадков не ожидается, облаков будет мало, сообщает агентство LETA.

Во второй половине дня температура воздуха повысится до +25...+28 градусов, а местами на побережье не будет теплее +22 градусов.

В Риге в пятницу будет ярко светить солнце, ожидается совсем слабый ветер, а столбик термометра в тени поднимется до +27 градусов.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов не рекомендуется длительное время находитьcя на солнце. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдающие осторожность, днем на солнце могут обгореть за 10-15 минут.

Температура воды в крупнейших реках и озерах, а также на морском побережье, преимущественно составляет +16...+20 градусов.