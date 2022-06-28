В среду жара не отступит; во многих районах ожидаются грозы
В среду ночью и утром местами в Латвии, а днем во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди с грозой, прогнозируют синоптики.
В среду ночью и утром местами в Латвии, а днем во многих районах страны ожидаются кратковременные дожди с грозой, прогнозируют синоптики.
В некоторых местах грозы будут сопровождаться сильным ливнем, градом и порывами ветра.
Температура воздуха ночью понизится до +16...+21 градуса, днем повысится до +26...+31 градуса.
В ближайшие сутки в Риге возможны дожди с грозами. Ночью температура упадет примерно до +20 градусов, днем повысится до +29 градусов.
Из-за сильной жары Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил по всей стране красное предупреждение, а из-за грозы – желтое. В конце недели жара отступит, а на следующей неделе температура воздуха вернется к климатической норме, прогнозируют синоптики.