В среду жара не отступит; во многих районах ожидаются грозы

В некоторых местах грозы будут сопровождаться сильным ливнем, градом и порывами ветра.

Температура воздуха ночью понизится до +16...+21 градуса, днем повысится до +26...+31 градуса.

В ближайшие сутки в Риге возможны дожди с грозами. Ночью температура упадет примерно до +20 градусов, днем повысится до +29 градусов.