В четверг в Курземе ожидаются грозы; в Риге день может пройти без осадков
В четверг местами в западных и центральных районах Латвии возможны грозы, наибольшая их вероятность прогнозируется в Курземе, сообщает агентство LETA.
В четверг местами в западных и центральных районах Латвии возможны грозы, наибольшая их вероятность прогнозируется в Курземе, сообщает агентство LETA.
Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь указывает, что в четверг и в ночь на пятницу в западной части страны гроза может принести очень сильные ливни, с меньшей вероятностью - сильные порывы ветра и торнадо.
Ожидается частичная облачность, на большей части территории страны четверг пройдет без осадков и со слабым юго-восточным ветром.
Воздух прогреется до +26...+30 градусов, чуть прохладнее будет местами в Курземе.
В Риге четверг может пройти и без осадков, сквозь облака будет проглядывать солнце, ожидается небольшой юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +28 градусов.
Из-за жары по всей стране до субботы действует оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
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