В четверг в Курземе ожидаются грозы; в Риге день может пройти без осадков

Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь указывает, что в четверг и в ночь на пятницу в западной части страны гроза может принести очень сильные ливни, с меньшей вероятностью - сильные порывы ветра и торнадо.

Ожидается частичная облачность, на большей части территории страны четверг пройдет без осадков и со слабым юго-восточным ветром.

Воздух прогреется до +26...+30 градусов, чуть прохладнее будет местами в Курземе.

В Риге четверг может пройти и без осадков, сквозь облака будет проглядывать солнце, ожидается небольшой юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +28 градусов.

Из-за жары по всей стране до субботы действует оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.