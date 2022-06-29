Чт, 30.06.2022
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В четверг в Курземе ожидаются грозы; в Риге день может пройти без осадков

ФОТО: Shutterstock

В четверг местами в западных и центральных районах Латвии возможны грозы, наибольшая их вероятность прогнозируется в Курземе, сообщает агентство LETA.

Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь указывает, что в четверг и в ночь на пятницу в западной части страны гроза может принести очень сильные ливни, с меньшей вероятностью - сильные порывы ветра и торнадо.

Ожидается частичная облачность, на большей части территории страны четверг пройдет без осадков и со слабым юго-восточным ветром.

Воздух прогреется до +26...+30 градусов, чуть прохладнее будет местами в Курземе.

В Риге четверг может пройти и без осадков, сквозь облака будет проглядывать солнце, ожидается небольшой юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +28 градусов.

Из-за жары по всей стране до субботы действует оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. 

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