Следующая неделя начнется с сильных дождей, но потом может потеплеть до +30

Циклон подойдет с юга уже в воскресенье. Global Forecast System прогнозирует, что дождь начнется на юге Латвии в воскресенье днем, а самый сильный дождь будет в ночь на понедельник в центральной части страны. По другим прогнозам, самые сильные дожди возможны в течение дня в понедельник.

Ко вторнику местами количество осадков может превысить 40 миллиметров.

В субботу в Латвии сильных осадков не ожидается, облачность будет небольшой и переменной, ветер слабым. Минимальная температура воздуха ночью составит +6...+10 градусов, на Видземском побережье до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +19...+23 градусов. Аналогичная температура ожидается и в воскресенье.

На следующей неделе, после дождливого начала недели, погода станет более солнечной и теплой, но местами пройдут кратковременные дожди с грозой. В четверг и пятницу температура воздуха приблизится к +30 градусам, затем станет прохладнее.

Галерея: Дождь в Риге