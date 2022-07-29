По прогнозам синоптиков, в понедельник, 1 августа, во многих районах Латвии возможен сильный дождь.
Следующая неделя начнется с сильных дождей, но потом может потеплеть до +30
Циклон подойдет с юга уже в воскресенье. Global Forecast System прогнозирует, что дождь начнется на юге Латвии в воскресенье днем, а самый сильный дождь будет в ночь на понедельник в центральной части страны. По другим прогнозам, самые сильные дожди возможны в течение дня в понедельник.
Ко вторнику местами количество осадков может превысить 40 миллиметров.
В субботу в Латвии сильных осадков не ожидается, облачность будет небольшой и переменной, ветер слабым. Минимальная температура воздуха ночью составит +6...+10 градусов, на Видземском побережье до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +19...+23 градусов. Аналогичная температура ожидается и в воскресенье.
На следующей неделе, после дождливого начала недели, погода станет более солнечной и теплой, но местами пройдут кратковременные дожди с грозой. В четверг и пятницу температура воздуха приблизится к +30 градусам, затем станет прохладнее.
Галерея: Дождь в Риге
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