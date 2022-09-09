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В субботу воздух прогреется до +19 градусов

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В субботу воздух прогреется до +19 градусов
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Фото: dpa/scanpix

В субботу в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, в части Курземе будет облачно, прогнозируют синоптики.

Местами в Курземе пройдут дожди. По всей стране будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха поднимется до +15...+19 градусов, чуть прохладнее будет под облаками в Курземе.

В Риге ожидается солнечная суббота, будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +18 градусов.

В юго-восточной части страны в силе желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о высокой пожароопасности в лесах.

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