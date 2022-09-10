В воскресенье местами пройдут дожди; в Риге значительных осадков не ожидается

Облачность увеличится и в Видземе и Земгале, где местами ожидается небольшой дождь. Будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер, сообщает агентство LETA.

В юго-восточных районах температура воздуха не превысит +9...+12 градусов, в других районах страны потеплеет до +14...+19 градусов.

В Риге периодически небо будут закрывать облака, но значительных осадков не ожидается. При умеренном северо-восточном ветре столбик термометра поднимется до отметки в +17 градусов.

Rītdien, 11.09., Latvijā tiek svinēta Tēvu diena. Laiks būs lielākoties silts, un dienas pirmā daļa piemērota, lai svētkus pavadītu ārā, svaigā gaisā 🍂 pic.twitter.com/M1iSecXQrv — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 10, 2022

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