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В четверг ожидаются дожди

rus.tvnet.lv/LETA
В четверг ожидаются дожди
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

В четверг в Латвии пройдут кратковременные дожди, в Латгале до вечера значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут сильные дожди, возможны грозы.

Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, порывами 10-15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.

В Риге пройдут кратковременные дожди, к вечеру небо прояснится. Ветер южный, юго-западный со скоростью до 12 метров в секунду, воздух прогреется до +16 градусов.

Центр крупного циклона находится в Балтийском море.

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