В четверг в Латвии пройдут кратковременные дожди, в Латгале до вечера значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
В четверг ожидаются дожди
В четверг ожидаются дожди
Местами пройдут сильные дожди, возможны грозы.
Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, порывами 10-15 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.
В Риге пройдут кратковременные дожди, к вечеру небо прояснится. Ветер южный, юго-западный со скоростью до 12 метров в секунду, воздух прогреется до +16 градусов.
Центр крупного циклона находится в Балтийском море.
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