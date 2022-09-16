В ближайшие дни будет часто идти дождь, местами грозы с градом

Наибольшее количество осадков ожидается в Курземе и Видземе, меньше всего – в Латгале. Время от времени небо будет проясняться, выглянет солнце. В ночные и утренние часы местами образуется туман.

В субботу будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +12...+16 градусов, в воскресенье будет дуть слабый ветер, станет на градус теплее. Минимальная температура воздуха ночью ожидается не ниже +6 градусов.

В первой половине следующей недели пройдут кратковременные дожди, станет немного прохладнее. Во второй половине недели возможен антициклон и сухая погода; при ясном небе температура воздуха ночью может местами опускаться на несколько градусов ниже нуля.