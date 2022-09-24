В воскресенье в Латвии местами пройдет дождь

Ожидается переменная облачность, утром местами возможен туман. Будет дуть слабый северо-западный ветер, на востоке страны - умеренный.

В Риге дождь возможен в воскресенье утром и в первой половине дня. Ночью температура составит около +7 градусов, днем - до +14 градусов.