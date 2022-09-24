В воскресенье в Латвии сохранится солнечная и теплая погода, но местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
В воскресенье в Латвии местами пройдет дождь
В воскресенье в Латвии местами пройдет дождь
Ожидается переменная облачность, утром местами возможен туман. Будет дуть слабый северо-западный ветер, на востоке страны - умеренный.
Температура воздуха ночью опустится до -1...+8 градусов, днем составит +12...+16 градусов.
В Риге дождь возможен в воскресенье утром и в первой половине дня. Ночью температура составит около +7 градусов, днем - до +14 градусов.
25.09. Mainīgs mākoņu daudzums. Vietām īslaicīgi līs. Pūtīs lēns vējš, naktīs un no rīta atsevišķos rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra N: daudzviet +1…+6°, atsevišķos rajonos salna 0…-2°, vietām piekrastē +6…+9°, D: +11…+16°. pic.twitter.com/0zFbJHC4nm— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 24, 2022
Фото: рынок Микельдиены на Домской площади
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