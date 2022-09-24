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В воскресенье в Латвии местами пройдет дождь

rus.tvnet.lv/LETA
В воскресенье в Латвии местами пройдет дождь
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

В воскресенье в Латвии сохранится солнечная и теплая погода, но местами пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, утром местами возможен туман. Будет дуть слабый северо-западный ветер, на востоке страны - умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до -1...+8 градусов, днем составит +12...+16 градусов.

В Риге дождь возможен в воскресенье утром и в первой половине дня. Ночью температура составит около +7 градусов, днем - до +14 градусов.

Фото: рынок Микельдиены на Домской площади

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