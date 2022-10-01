В воскресенье потеплеет до +14 градусов; местами пройдут дожди

Ночью и утром местами образуется туман. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +2...+9 градусов.

Днем будет преобладать слабый восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха повысится до +9...+14 градусов.

В Риге в воскресенье существенных осадков не ожидается, небо будет преимущественно затянуто облаками. Ветер - слабый юго-восточный, температура воздуха составит +7 градусов ночью и не более +13 градусов днем.