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В воскресенье потеплеет до +14 градусов; местами пройдут дожди

rus.tvnet.lv/LETA
В воскресенье потеплеет до +14 градусов; местами пройдут дожди
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Осень в Латвии
Осень в Латвии Фото: Ieva Leiniša/LETA

В воскресенье в Латвии ожидается пасмурная погода, местами возможны прояснения, местами - дождь, больше осадков выпадет днем в Курземе, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром местами образуется туман. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +2...+9 градусов.

Днем будет преобладать слабый восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха повысится до +9...+14 градусов.

В Риге в воскресенье существенных осадков не ожидается, небо будет преимущественно затянуто облаками. Ветер - слабый юго-восточный, температура воздуха составит +7 градусов ночью и не более +13 градусов днем.

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