В воскресенье в Латвии ожидается пасмурная погода, местами возможны прояснения, местами - дождь, больше осадков выпадет днем в Курземе, прогнозируют синоптики.
В воскресенье потеплеет до +14 градусов; местами пройдут дожди
В воскресенье потеплеет до +14 градусов; местами пройдут дожди
Ночью и утром местами образуется туман. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха понизится до +2...+9 градусов.
Днем будет преобладать слабый восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха повысится до +9...+14 градусов.
В Риге в воскресенье существенных осадков не ожидается, небо будет преимущественно затянуто облаками. Ветер - слабый юго-восточный, температура воздуха составит +7 градусов ночью и не более +13 градусов днем.
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