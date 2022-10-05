Во второй половине этой и на следующей неделе температура воздуха в Латвии будет выше нормы, лишь изредка пройдут дожди, временами усилится ветер, прогнозируют синоптики.
Температура выше нормы. Синоптики о том, какой будет погода в ближайшие дни
Температура выше нормы. Синоптики о том, какой будет погода в ближайшие дни
С четверга по субботу максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов, а ночью по всей стране сохранится выше +5 градусов. В четверг во многих регионах Латвии, а в пятницу на побережье западный, юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Временами будет светить солнце, во многих регионах ожидаются кратковременные дожди.
В воскресенье станет немного прохладнее, на следующей неделе температура составит +10…+17 градусов, а в самые холодные ночи столбики термометров местами могут опуститься ниже нуля. Осадков будет мало.
Галерея: Осень в Латвии
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