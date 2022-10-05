Температура выше нормы. Синоптики о том, какой будет погода в ближайшие дни

С четверга по субботу максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов, а ночью по всей стране сохранится выше +5 градусов. В четверг во многих регионах Латвии, а в пятницу на побережье западный, юго-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Временами будет светить солнце, во многих регионах ожидаются кратковременные дожди.