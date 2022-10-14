В Латвии обещают теплую и сухую зиму

Метеорологи прогнозируют, что наибольшая активность циклонов зимой будет не в Северной Европе, а в районе Средиземноморья, где ожидаются штормы и большое количество осадков, что смягчит царящую засуху. В южной части Европы прогнозируется больше снега и хорошие условия для катания на лыжах в горах.

Во многих местах в северной и центральной частях Европы, в том числе в странах Балтии, из-за антициклонов ожидается небольшое количество осадков и меньшее количество снега, чем обычно. Это увеличивает риск морозов без снега.

В то же время не исключено, что через страны Балтии пройдут циклоны со Средиземноморья, которые часто приносят сильные снегопады и метели.

В южной и центральной частях Европы, а также на Британских островах средняя температура воздуха зимой прогнозируется близкой к норме, местами может опускаться ниже нормы. В Скандинавии и странах Балтии прогнозируется более теплая зима, чем в среднем за последние десятилетия.

Прогнозы европейской программы "Copernicus" показывают, что на большей части Европы, включая страны Балтии, атмосферное давление зимой ожидается выше обычного. Это означает меньшую активность циклонов, меньше осадков и порывов ветра, а температура воздуха будет зависеть от расположения антициклонов. Ни один прогноз не предсказывает, что зима будет особенно холодной, но и не прогнозируется настолько теплая зима, как в 2019-2020 годах.