В понедельник будет сухо и солнечно, но усилится ветер

Ночью будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, в Курземе и Видземе - более сильный, в порывах скоростью до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха утром составит +7...+12 градусов.

Днем западный ветер еще продолжит дуть с порывами до 10-15 метров в секунду, вечером он станет слабее. Воздух прогреется до +12...+16 градусов.

В Риге в понедельник ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха утром понизится до +9 градусов, днем достигнет +14...+15 градусов.