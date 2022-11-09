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Побит национальный рекорд температуры для 9 ноября

rus.tvnet.lv/LETA
Побит национальный рекорд температуры для 9 ноября
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Фото: dpa/scanpix

В среду в 13:00 температура воздуха в Колке составила +13,2 градуса, что является новым рекордом тепла для 9 ноября в масштабе всей Латвии, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущая самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в этот день, составляла +13 градусов в 1926 году в Лиепае.

Как сообщалось, в ночь на среду температура воздуха по всей стране достигла +10...+12 градусов, во многих местах, в том числе и в столице, превысив прежний температурный максимум для 9 ноября.

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