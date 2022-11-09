Побит национальный рекорд температуры для 9 ноября

Предыдущая самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в этот день, составляла +13 градусов в 1926 году в Лиепае.

Как сообщалось, в ночь на среду температура воздуха по всей стране достигла +10...+12 градусов, во многих местах, в том числе и в столице, превысив прежний температурный максимум для 9 ноября.