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В четверг местами пройдут дожди; в Курземе выглянет солнце

rus.tvnet.lv
В четверг местами пройдут дожди; в Курземе выглянет солнце
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Дождь в Риге
Дождь в Риге Фото: Kristiāna Bruvere/TVNET

В четверг солнце выглянет главным образом в Курземе, прогнозируют синоптики.

На большей части территории страны продут кратковременные дожди, в том числе в Курземе ожидаются ливни, а на юге Латгале осадки будут затяжными, сообщает агентство LETA.

Местами сохранится дымка. Максимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов.

Будет дуть южный, юго-западный ветер.

В Риге периодически ожидается дождь, воздух прогреется до +11...+12 градусов.

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