В четверг солнце выглянет главным образом в Курземе, прогнозируют синоптики.
В четверг местами пройдут дожди; в Курземе выглянет солнце
В четверг местами пройдут дожди; в Курземе выглянет солнце
На большей части территории страны продут кратковременные дожди, в том числе в Курземе ожидаются ливни, а на юге Латгале осадки будут затяжными, сообщает агентство LETA.
Местами сохранится дымка. Максимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов.
Будет дуть южный, юго-западный ветер.
В Риге периодически ожидается дождь, воздух прогреется до +11...+12 градусов.
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