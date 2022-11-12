В субботу в Риге было +15 - это новый рекорд

В субботу температура воздуха в Риге поднялась до +15 градусов, и это самые поздние +15 градусов, наблюдавшиеся в столице с начала измерений температуры воздуха в XVIII веке, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.