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В субботу в Риге было +15 - это новый рекорд

rus.tvnet.lv/LETA
В субботу в Риге было +15 - это новый рекорд
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Фото: Schutterstock.com

В субботу температура воздуха в Риге поднялась до +15 градусов, и это самые поздние +15 градусов, наблюдавшиеся в столице с начала измерений температуры воздуха в XVIII веке, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предыдущей самой поздней датой, когда в Риге была зафиксирована такая теплая погода, было 3 ноября в 1967 году.

Это также новый рекорд тепла второй декады ноября. Предыдущий рекорд составил +12,9 градуса 15 ноября 2010 года. Рекорд максимальной суточной температуры воздуха в Риге был побит пять дней подряд.

Воскресенье будет в основном солнечным, температура воздуха днем составит +7...+12 градусов.

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