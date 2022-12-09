В субботу по всей Латвии сохранится мороз, ожидается в основном облачная погода, но возможны и прояснения. В свою очередь снег ожидается только на побережье, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В субботу в Латвии сохранится мороз; осадки ожидаются лишь на побережье
В субботу в Латвии сохранится мороз; осадки ожидаются лишь на побережье
В первой половине дня местами сохранятся туман и изморозь. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха не будет выше -4...-9 градусов, на юго-востоке страны - ниже -2...-4 градусов, сообщает агентство LETA.
В Риге сохранится преимущественно облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит всего -6...-7 градусов.
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Напомним, утром в субботу самая низкая температура воздуха в Латвии наблюдалась под Зосени, где в 6 часов утра воздух остыл до -20,9 градусов.
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