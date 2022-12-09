В субботу в Латвии сохранится мороз; осадки ожидаются лишь на побережье

В первой половине дня местами сохранятся туман и изморозь. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха не будет выше -4...-9 градусов, на юго-востоке страны - ниже -2...-4 градусов, сообщает агентство LETA.

В Риге сохранится преимущественно облачная погода с прояснениями. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит всего -6...-7 градусов.

Галерея: Зима в Риге

Напомним, утром в субботу самая низкая температура воздуха в Латвии наблюдалась под Зосени, где в 6 часов утра воздух остыл до -20,9 градусов.