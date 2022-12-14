В четверг ночью и утром температура воздуха на большей части территории Латвии понизится до -10...-15 градусов и только местами, в основном на побережье, будет на несколько градусов теплее, прогнозируют синоптики.
В четверг ожидается более холодная, но солнечная погода
Облака во многих местах рассеются. Ночью на северо-западном побережье Курземе возможен продолжительный и сильный снегопад, а также гроза. В Овишрагсе может выпасть более 20 сантиметров снега. Скорость южного ветра будет постепенно снижаться, но еще ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду, на побережье - до 19 метров в секунду.
В Латгале днем будет пасмурно, вероятен небольшой снег. В Курземе облачность со стороны моря местами вызовет сильный снегопад. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха повысится до -4...-10 градусов.
В Риге в четверг ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Порывистый южный ветер утихнет, температура воздуха составит около -10 градусов.
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