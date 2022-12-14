В четверг ожидается более холодная, но солнечная погода

Облака во многих местах рассеются. Ночью на северо-западном побережье Курземе возможен продолжительный и сильный снегопад, а также гроза. В Овишрагсе может выпасть более 20 сантиметров снега. Скорость южного ветра будет постепенно снижаться, но еще ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду, на побережье - до 19 метров в секунду.