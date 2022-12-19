Понедельник станет самым холодным днем на этой неделе

Таким образом, понедельник станет самым холодным днем на неделе, так как в последующие дни ожидается оттепель, но на Рождество температура воздуха может опуститься чуть ниже нуля градусов, сообщает агентство LETA.

На большей части территории страны будет светить солнце, в северо-восточных районах возможны небольшие осадки.

Юго-западный ветер постепенно сменится на слабый или умеренный южный ветер, а в Лиепайском порту его порывы усилятся до 18 метров в секунду.

В Риге в понедельник осадков не ожидается, будет светить солнце и дуть слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха опустится до -7 градусов.