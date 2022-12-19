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Понедельник станет самым холодным днем на этой неделе

rus.tvnet.lv/LETA
Понедельник станет самым холодным днем на этой неделе
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"Рождественская тропа света"
"Рождественская тропа света" Фото: Zane Bitere / LETA

В понедельник в Латвии начиная с юга страны температура воздуха понизится до -3...-10 градусов, вечером местами в центральной и восточной частях страны - до -12 градусов, прогнозируют синоптики.

Таким образом, понедельник станет самым холодным днем на неделе, так как в последующие дни ожидается оттепель, но на Рождество температура воздуха может опуститься чуть ниже нуля градусов, сообщает агентство LETA.

На большей части территории страны будет светить солнце, в северо-восточных районах возможны небольшие осадки.

Юго-западный ветер постепенно сменится на слабый или умеренный южный ветер, а в Лиепайском порту его порывы усилятся до 18 метров в секунду.

В Риге в понедельник осадков не ожидается, будет светить солнце и дуть слабый или умеренный южный ветер. Температура воздуха опустится до -7 градусов.

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