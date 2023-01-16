В понедельник кратковременные осадки, в основном в виде дождя, ожидаются только местами, прогнозируют синоптики.
В понедельник значительных осадков не ожидается; воздух прогреется до +6 градусов
В понедельник значительных осадков не ожидается; воздух прогреется до +6 градусов
Между облаками выглянет солнце. В Курземе и Видземе ожидаются порывы южного, юго-западного ветра до 9-14 метров в секунду, в первой половине дня наиболее сильный ветер сохранится на побережье, сообщает агентство LETA.
Максимальная температура воздуха составит +2...+6 градусов. С утра и вечером местами возможно обледенение на дорогах.
В Риге в понедельник значительных осадков не ожидается, может выглянуть солнце, температура воздуха поднимется до +4...+5 градусов. Порывистый южный ветер постепенно стихнет.
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