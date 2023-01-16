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В понедельник значительных осадков не ожидается; воздух прогреется до +6 градусов

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В понедельник значительных осадков не ожидается; воздух прогреется до +6 градусов
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Лес в Мангальсале
Лес в Мангальсале Фото: Sintija Zandersone/LETA

В понедельник кратковременные осадки, в основном в виде дождя, ожидаются только местами, прогнозируют синоптики.

Между облаками выглянет солнце. В Курземе и Видземе ожидаются порывы южного, юго-западного ветра до 9-14 метров в секунду, в первой половине дня наиболее сильный ветер сохранится на побережье, сообщает агентство LETA.

Максимальная температура воздуха составит +2...+6 градусов. С утра и вечером местами возможно обледенение на дорогах.

В Риге в понедельник значительных осадков не ожидается, может выглянуть солнце, температура воздуха поднимется до +4...+5 градусов. Порывистый южный ветер постепенно стихнет.

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