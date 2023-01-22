В понедельник в Латвии будет облачно, местами с прояснениями, прогнозируют синоптики.
Понедельник будет в основном облачным, возможен небольшой снег
Понедельник будет в основном облачным, возможен небольшой снег
Местами возможен небольшой снег, ночью и утром туман и изморозь.
При слабом ветре температура воздуха ночью составит -1..-5 градусов, при ясном небе до -10 градусов. В середине дня термометры покажут 0...-4 градуса.
В понедельник в Риге осадков не ожидается, будет дуть слабый переменный ветер. Температура воздуха -4 градуса ночью и -2 градуса днем.
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