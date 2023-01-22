Понедельник будет в основном облачным, возможен небольшой снег

Местами возможен небольшой снег, ночью и утром туман и изморозь.

При слабом ветре температура воздуха ночью составит -1..-5 градусов, при ясном небе до -10 градусов. В середине дня термометры покажут 0...-4 градуса.

В понедельник в Риге осадков не ожидается, будет дуть слабый переменный ветер. Температура воздуха -4 градуса ночью и -2 градуса днем.