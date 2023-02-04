В воскресенье местами ожидается сильный мороз

Такой мороз ожидается завтра утром в ряде районов Курземе и Видземе, вечером - в Латгале. Дневная температура составит +1...-3 градуса, на востоке страны - до -3...-5 градусов.

Ожидается переменная облачность с солнцем. Ночью местами возможен небольшой снег, дороги будут скользкими.

В Риге воскресенье будет солнечным, без осадков. Температура утром составит около -6 градусов, в пригородах - до -10 градусов, а днем повысится до -1 градуса.