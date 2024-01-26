Синоптики рассказали, на какую погоду рассчитывать в феврале

Как сообщает агентство LETA, на следующей неделе среднесуточная температура прогнозируется на четыре градуса выше соответствующего показателя 1991-2020 годов, в свою очередь

в последующие недели до середины марта температура воздуха будет близка к норме или даже ниже ее.

По прогнозам Global Forecast System, в ближайшие сутки в Латвии будет мало осадков - местами пройдет небольшой снег или моросящий дождь, больше снега ожидается в ночь на субботу на юго-западе Курземе. Температура воздуха в основном будет держаться в районе нуля градусов, в ночь на воскресенье на востоке страны может похолодать до -10 градусов, однако в первой половине дня в воскресенье воздух прогреется до -1...+4 градусов.

На следующей неделе периодически ожидаются осадки, в конце недели возможен сильный снегопад. Будет дуть как слабый, так и сильный южный и западный ветер. Максимальная температура воздуха на рабочей неделе составит +1...+6 градусов, однако в отдельные ночи под ясным небом столбик термометра опустится на несколько градусов ниже нуля.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в отдельных реках Курземе уровень воды начал понижаться, однако в большинстве рек он продолжает повышаться, ожидается более масштабное затопление низин. В связи с ледоходом на разных участках рек, главным образом в западной и центральной частях страны, ожидается резкое повышение уровня воды.

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