Синоптики рассказали, когда ждать весну в Латвии

Во второй половине новой недели в Латвию придет весенняя погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
На уходящей недели в Латвии были переменчивые погодные условия - страну пересекло несколько зон осадков, а в некоторых местах уже наступила метеорологическая весна.
Осадки будут часто наблюдаться и на новой неделе, по мере потепления воздуха снег сменится дождем. Температура воздуха будет постепенно повышаться, и с середины недели как ночью, так и днем она будет выше нуля.
Галерея: Весна в Латвии
В конце недели воздух может прогреться до +10 градусов. Оставшийся снежный покров во многих местах растает или уменьшится. Метеорологическая весна наступит и в других местах Латвии.
Ночью и в понедельник температура еще будет холодной, а понедельник будет облачным. Большая часть дня пройдет без осадков, лишь вечером в юго-западных районах ожидается небольшой мокрый снег. В ночные часы температура воздуха составит -1...-6 градуса, но в восточных районах страны может достигнуть -14 градусов.
Во вторник и среду небо будет затянуто облаками. Временами ожидаются осадки. Во вторник в основном мокрый снег, а в среду во многих районах страны прогнозируется дождь.
Вечером во вторник будет преобладать слабый ветер, который вызовет туман в некоторых районах, но в среду усилится южный ветер. Ночью воздух остынет до -4...+1 градусов. А днем температура прогреется до -1...+4 градусов
С приходом более теплого воздуха во второй половине недели погода станет весенней. В течение нескольких дней по всей Латвии ожидаются осадки, преимущественно дождь.
И ночью, и днем температура воздуха будет выше нуля, в темное время суток минимальная температура воздуха ожидается в пределах -0...+5 градусов, а днем столбик термометра может подняться до +10 градусов.
Также ожидается, что лед на руках продолжит таять. На многих участках рек лед уже растаял. В выходные в Лиелупе наблюдалось интенсивное движение льда, сильно затоплены поймы и самые низкие места бассейна Лиелупе. Действует желтое предупреждение о паводке.
За выходные уровень воды в Даугаве начал постепенно повышаться, но в других реках уровень воды поднимался еще быстрее. Быстрее всего вода поднялась на Большой Югле, где уровень воды поднялся на 1,38 метра.
В ближайшие дни продолжится оттепель и таяние снега, увеличится сток рек и поднимется уровень воды, увеличится затопление пойм рек и подтопление низменных территорий. Лед продолжит таять, что может привести к более сильным колебаниям уровня воды и заторам.
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