Синоптики рассказали, когда ждать весну в Латвии

Вечером во вторник будет преобладать слабый ветер, который вызовет туман в некоторых районах, но в среду усилится южный ветер. Ночью воздух остынет до -4...+1 градусов. А днем температура прогреется до -1...+4 градусов

С приходом более теплого воздуха во второй половине недели погода станет весенней. В течение нескольких дней по всей Латвии ожидаются осадки, преимущественно дождь.

И ночью, и днем ​​температура воздуха будет выше нуля, в темное время суток минимальная температура воздуха ожидается в пределах -0...+5 градусов, а днем ​​столбик термометра может подняться до +10 градусов.

Также ожидается, что лед на руках продолжит таять. На многих участках рек лед уже растаял. В выходные в Лиелупе наблюдалось интенсивное движение льда, сильно затоплены поймы и самые низкие места бассейна Лиелупе. Действует желтое предупреждение о паводке.

За выходные уровень воды в Даугаве начал постепенно повышаться, но в других реках уровень воды поднимался еще быстрее. Быстрее всего вода поднялась на Большой Югле, где уровень воды поднялся на 1,38 метра.

В ближайшие дни продолжится оттепель и таяние снега, увеличится сток рек и поднимется уровень воды, увеличится затопление пойм рек и подтопление низменных территорий. Лед продолжит таять, что может привести к более сильным колебаниям уровня воды и заторам.

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