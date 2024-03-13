+10 градусов и дожди: синоптики рассказали о погоде на неделю

В четверг, 14 марта, сильных осадков не ожидается, во многих местах будет солнечное. Южный, юго-западный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, местами на побережье порывами до 17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит 0...+4 градуса, днем потеплеет до +5...+11 градусов.

В пятницу небо будет преимущественно облачным, пройдут дожди, ветер умеренный, южный. Температура воздуха ночью составит +3...+8 градусов, в некоторых районах Латгале похолодает до нуля градусов, а днем столбик термометра поднимется до +7...+12 градусов.

В субботу будут преобладать похожие температуры, но в большинстве районов страны временами ожидаются дожди.

В воскресенье и понедельник станет холоднее, ожидаются не только дожди, но и снег.

Согласно текущим прогнозам, на следующей неделе осадков будет немного, а температура воздуха во второй половине дня может подниматься выше +10 градусов.

Галерея: Весна в Латвии

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