Во вторник во многих местах Латвии ожидаются дожди

В восточной части Латвии день может пройти без осадков, а к вечеру возрастет вероятность локальных гроз.

Ветер будет дуть преимущественно с востока, но постепенно начиная с юго-запада страны он перейдет в умеренный западный, юго-западный, местами порывами скоростью до 14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха во второй половине дня ожидается от +5 градусов местами на Курземском побережье до +23 градусов в Даугавпилсе.

Национальный рекорд тепла для 2 апреля составляет +20,4 градуса, он был зафиксирован в 2017 году в Даугавпилсе.

Во вторник в восточных районах страны ожидается очень плохое качество воздуха, улучшение ожидается начиная с запада.

В Риге сегодня временами возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный, переходящий в юго-западный, от медленного до умеренного. Температура воздуха в середине дня поднимется до +17 градусов, к вечеру опустится ниже +10 градусов.

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