Пятница началась с дождей, в течение дня осадки прекратятся

Местами видимость ухудшится из-за дымки. Облака закроют небо и ненадолго рассеются в западной и центральной частях страны.

Температура воздуха повысится до +4...+9 градусов, в Земгале - до +11 градусов.

Умеренный юго-восточный ветер сменится юго-западным с порывами до 10-15 метров в секунду.

Утром в Риге пройдет дождь, во второй половине дня существенных осадков не ожидается. В середине дня будет дымка. Умеренный юго-восточный ветер перейдет в юго-западный с порывами до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до +9 градусов.

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