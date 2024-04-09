В Латвии побит рекорд тепла для 9 апреля

В предыдущий раз самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 9 апреля, составила +22,8 градуса в 2018 году в Даугавпилсе.

Сегодня побит и общелатвийский рекорд тепла для первой декады месяца. Предыдущий рекорд составлял +23,1 градуса и был зафиксирован 2 апреля этого года в Даугавпилсе.

До двух часов дня рекорд максимальной температуры воздуха для 9 апреля был побит на десяти метеостанциях, в том числе в Риге, где в центре города температура достигла +22,2 градуса.

Температура воздуха в сети наблюдений LVĢMC в 14:00 часов составляла от +8,6 градуса в Павилосте до +23,2 градуса в Даугавпилсе.

Ранее сообщалось, что во вторник местами на юге страны температура воздуха может достичь +25 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!