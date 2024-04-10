В ночь на четверг температура воздуха местами опустится до +2 градусов

Начиная с запада страны, ночью постепенно рассеются облака. Западный, юго-западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 11-16 метров в секунду, утром стихнет.

Днем с запада постепенно увеличится облачность, наиболее солнечным день будет в Латгале. Ближе к вечеру в Курземе, а позже и местами в Видземе ожидаются дожди.

Западный, юго-западный ветер вновь усилится, ожидаются его порывы до 9-14 метров в секунду, во второй половине дня в Курземе, а вечером и в центральной части Латвии скорость ветра в порывах будет достигать 14-19 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +11...+15 градусов, на западном побережье Курземе и северном побережье Видземе - до +8...+10 градусов.

В Риге ночью рассеется облачность, днем облаков станет больше, но осадков не ожидается. Скорость западного, юго-западного ветра порывами порой будет достигать 12 метров в секунду, к вечеру четверга возможны порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит +5 градусов на рассвете и +13 градусов во второй половине дня.

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