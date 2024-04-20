В воскресенье выглянет солнце; воздух прогреется максимум до +12 градусов

С утра местами на западе Курземе, а вечером местами на востоке страны ожидаются осадки - преимущественно в виде дождя, с утра - и мокрого снега, поэтому с утра отдельные участки дорог могут быть скользкими.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, во второй половине дня на морском побережье он усилится и станет порывистым. Максимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов, на востоке страны - до +9...+12 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, воздух прогреется до +5...+7 градусов.

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