Жара до +28 градусов и грозы: синоптики о погоде в пятницу

Ночью будет преобладать слабый и умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха составит +13...+17 градусов, в Латгале и Видземе - до +10 градусов.

Во второй половине дня солнце прогреет воздух до +24...+28 градусов, на Курземском побережье местами будет около +20 градусов. Юго-восточный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, во время грозы возможны более сильные порывы.

В Риге в пятницу ожидается малооблачная погода, осадки маловероятны. Ночная температура составит +17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

Галерея: Пляжи в Латвии

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