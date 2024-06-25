В среду синоптики обещают жаркую погоду

В среду днем, 26 июня, воздух в Латвии прогреется до +26...+29 градусов, но на побережье местами температура не превысит +23 градусов, прогнозируют синоптики.
Сохранится сухая и солнечная погода, небо будет преимущественно ясным, ветер - слабым.
Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит +9...+16 градусов.
В Риге 26 июня ожидается ясная погода. Ветер будет слабый, преимущественно северный. Температура воздуха ночью понизится до +16 градусов, в пригородах - до +11...+14 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов, у моря - до +23 градусов.
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