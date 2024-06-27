Как долго продержится сильная жара? Прогноз синоптиков на конец недели

В пятницу воздух прогреется до +32 градусов, но жару снизит южный ветер, который в западной и центральной частях страны порывами усилится до 9-14 метров в секунду. Как в ночь на пятницу, так и в ночь на субботу температура воздуха местами в Латвии, возможно, не опустится ниже +20 градусов, столь теплые ночи синоптики называют тропическими.

Под влиянием атмосферного фронта дожди - в том числе и сильные грозы - больше всего вероятны вечером в пятницу в Курземе, позднее вечером и в ночь на субботу - и в других районах Латвии, а в субботу днем - только на востоке страны.

В субботу выглянет солнце и будет дуть умеренный западный ветер, температура воздуха составит +22...+27 градусов, местами на побережье - до +18...+20 градусов.

В воскресенье прогнозируется сухая и солнечная погода, будет дуть слабый ветер, в Курземе он сменится на умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +8...+15 градусов, во второй половине дня в воскресенье потеплеет до +25...+29 градусов, немного прохладнее будет местами на побережье Рижского залива.

В понедельник под влиянием циклона возрастет вероятность дождя и ветра, ночь будет очень теплой, а днем с запада начнут поступать более прохладные воздушные массы.

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